Football-Espagne/Justice : Dani Alves doit-il sa liberté grâce au clan Neymar ?

XALIMANEWS-Ce mercredi, Dani Alves a humé l’air de la liberté, du moins provisoirement. Le tribunal de Barcelone a ainsi décidé de le laisser en liberté dans l’attente de sa condamnation définitive, contre une caution de 1 millions d’euros.

Condamné à quatre ans et demi de prison pour viol sur une jeune fille, Dani Alves avait fait appel. L’Auriverde la a notamment dû convaincre la justice qu’il n’allait pas s’échapper pour être libéré provisoirement.

Pour la liberté de l’ancien latéral droit de la Seleçao, son ex coéquipier en sélection et au FC Barcelone y a joué un rôle primordial. Selon le journal catalan La Vanguardia relayé par Footmercato. C’est le père de Neymar qui va payer cette caution d’un million d’euros, qui va permettre à l’ancien joueur du PSG de recouvrir la libert. Rappelons que le paternel de la star brésilienne s’était récemment proposé pour aider l’ancien latéral barcelonais, et c’est donc lui qui va donc mettre cette somme d’argent sur la table pour remettre Alves d’humer l’air de la liberté.