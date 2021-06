D’une pré-selection de de 33 joueurs, Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, a finalement choisi, ce mardi, ses 26 joueurs qui devront participer à l’Euro. Un groupe, sans Aaron Ramsdale, Ben Godfrey, Ben White, Jesse Lingard, James Ward-Prowse, Mason Greenwood et Ollie Watkins, mais avec les cadres, dont Harry Maguire, Jordan Henderson, Trippier, le gardien Pickford, Harry Kane. Ce groupe composé d’un savant mélange d’expérimentés et de jeunes aux dont longues tels que Foden, Mason Mount, Rashford, sera un adversaire très serieux dans la course au titre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy