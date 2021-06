XALIMANEWS-La 16ème édition de la Coupe d’Europe des Nations qui serait disputée dans 11 villes issues de 11 pays du Vieux continent, va démarrer ce vendredi avec le match d’ouverture Turquie/Italie à Rome. Cette compétition dont les demi-finales et la finale se joueront à Wembley, verra la France endosser le costume de favori devant les éternels, Allemagne, Espagne, Portugal (tenant), Angleterre et Italie. Tour d’horizon sur les favoris.

Initialement prévu en 2020, la seizième édition du championnat d’Europe des Nations décalée d’une année à cause de la pandémie du Coronavirus, va commencer ce vendredi avec le match d’ouverture Turquie/Italie qui se jouera à Rome à 19h.

La particularité de cette Euro 2021, c’est qu’elle disputera avec 24 pays dans 11 villes différentes issues de 11 pays du Vieux Continent. Les demi-finales et la finale se joueront à Londres précisément à Wembley, la Mecque du football anglais.

Pour cette 16ème édition, la France vice-championne chez elle en 2016, battue en finale après les prolongations par le Portugal qui etrenna son premier trophée (0-1), fait figure d’équipe favorite numero 1. Entre temps champion du monde en 2018, la formation de Didier Deschamps n’a jamais été aussi forte. Avec une épine dorsale composée des cadres champions du monde ( Lloris, Pavard, Hernandez, Varane, Ngolo Kanté, Tolisso, Dembélé, Coman, Griezmann, Mbappé, Pogba, Lemar, Giroud, Cissokho), qui se sont enrichis du très talentueux et prolifique attaquant du Real de Madrid Karim Benzema de retour de sélection après 5 bonnes années d’absence, la promotion France Euro 2021 est parée pour aller au bout de la compétition. Avec ces joueurs qui se connaissent depuis 2 campagnes (Euro 2016 et Mondial 2018), les automatismes sont tout de suite trouvés et sous la direction du méticuleux et très tactique coach Didier Deschamps, cette équipe de Tricolores sera très difficile à éjecter de la course au titre, à moins qu’elle ne fasse preuve de suffisance. L’équipe de France est bien équilibrée sur tous les secteurs. Une défense expérimentée où règne Hugo Lloris qu’on ne présente plus, accompagné des 2 monstres du Bayern, Pavard et Hernadez qui vont certainement occuper les ailes. Varane sera le boss de la défense. Au milieu, c’est du lourd avec Ngolo Kanté tout juste auréolé de son sacre en Ligue des Champions avec Chelsea et Paul Pogba revenu à son meilleur niveau avec United. Ces 2 incontournables associés à Rabiot ou Tolisso voir Lemar, ca fait costaud dans l’entre-jeu. Et en attaque, c’est ce qui se fait de mieux en Europe où parmi les meilleurs mondiaux, avec Dembélé, Giroud, Benzema, Mbappé, Kingsley Coman, Griezmann, on ne peut rêver mieux, et seule la Seleçao brésilienne pourrait rivaliser avec les Bleus dans ce secteur. C’est fort logiquement que la sélection championne du monde en titre soit le favori numero un de la compétition.

Derrière la France, y’a l’Allemagne demi-finaliste de la dernière édition battue par la France en demi-finale (2-0). Les Allemands vainqueurs du trophée par 3 fois (1972-1980-1996), voudront remporter un quatrième sacre. Malgré une inconstance notée lors des ses prestations de ses 2 dernières années, la Nationalmannschaft reste un solide client et un véritable compétiteur. Comme une vieille armoire glace qui dès qu’on lui passe une couche de peinture elle reluit, l’Allemagne renaît toujours de ses cendres dans les grandes occasions. Avec les retours de Mats Hummels et Muller, qui associés aux Havertz, Gundogan, Neuer, Kimmich, Werner, Goretzka, la formation cachée par Löw a très fière allure. Ce dernier qui quittera la selection à l’issue de cette compétition voudra terminer sur une bonne note, lui le concepteur du sacre mondial au Brésil en 2014 avec un certain Hansi Flick, son successeur.

Dans ce lot, il faut y inclure l’Espagne de Luis Enrique. Les Ibériques qui avaient perdu de leur superbe ont entamé une belle alternance avec de nouveaux joueurs. Sans Sergio Ramos ni aucun autre joueur du Real pour une première fois historique, l’Espagne peut prétendre au sacre. En atteste son succès retentissant en Ligue des Nations face à l’Allemagne (6-0). Avec De Gea, Morata, Rodriguez, Oyarzabal, Gaya, Koke et Del Olma, les champions du monde 2018, peuvent espérer d’une 4ème couronne après 1964, 2008 et 2012.

Le Portugal tenant du titre, avec sa pléiade de joueurs, Ronaldo, Jota, Bernardo Sylva, Fonte, William Carvalho, Joao Félix, Semedo, Moutinho, André Sylva, sera une équipe à prendre très au sérieux d’autant plus qu’avec un Critiano en pleine forme, les champions en titre seront très durs à chercher.

L’Angleterre qui sort d’une belle participation lors de sa dernière grande compétition, en Coupe du Monde 2018 où elle fut demi-finaliste, possède une belle cuvée. La formation dirigée par l’ancien demi-finaliste du mondial 1990, Gareth Southgate, peut rejouer le coup du dernier mondial et remporter son premier Euro, avec son équipe composée d’un savant mélange de cadres tels que Trippier, Pickford, Maguire, Harry Kane, Henderson et de jeunes prometteurs incarnés par Mason Mount, Reece James récents vainqueur de la Ligue des Champions, Foden Phil, Rashford, Jordan Sancho, Buyako Saka.

Enfin, l’Italie reste un eternel imprévisible capable du meilleur comme du pire. Récupérée par Mancini, la Nazionale a entamé sa mue et presente un bon groupe. Façonnée par son ancien meneur de jeu, la Squadra Azzurra version 2021 séduit et gagne. Guidée par les 2 monstres sacrés de la selection, les 2 joueurs de la Juventus Bonucci et Chiellini, la formation transalpine possède une équipe très expérimentée avec Donnarumma, Immobile, Insigne, Verratti, Florenzi ainsi que les 2 prometteurs Barrella et Chiesa.