Un renfort de taille pour la Guinée qui va affronter l’Égypte le 5 juin et le Malawi le 9 juin dans le cadre des Éliminatoires de la CAN 2023 (Côte d’Ivoire). A noter que dans la liste concoctée par le sélectionneur Kaba Diawara, on y retrouve, Mohamed Bayo (Clermont), Morgan Guilavogui (Paris FC), Issiaga Sylla (Toulouse), Saidou Sow (AS Saint-Étienne), Naby Keïta (Liverpool) ou encore Aguibou Camara (Olympiacos).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy