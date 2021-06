Lors d’une longue interview au magazine américain Esquire parue ce mercredi, relayée par l’hebdomadaire français France Football, l’attaquant français Kylian Mbappé est revenu sur son enfance à Bondy et son rapport à la France : « Je me suis toujours senti français. Je n’ai pas renoncé à mes origines, car elles sont partie intégrante de qui je suis, mais j’ai passé toute ma vie en France, et on ne m’y a jamais fait ressentir que je n’étais pas chez moi. »La star du PSG, sans glisser un mot sur son avenir en club, a également évoqué la Ligue 1, que le journaliste considère trop petite pour lui : « La France n’est pas le meilleur Championnat du monde, mais il est de ma responsabilité, en tant que joueur français, d’aider ce Championnat à grandir. » A déclaré le champion du monde 2018, qui n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG à un an de la fin de son contrat.

