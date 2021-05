XALIMANEWS-La 35ème journée de la Liga offre deux énormes chocs au sommet de la Liga, le FC Barcelone (3e, 74 pts) reçoit le leader Atletico Madrid (1e, 76 pts) ce samedi, tandis que le dimanche, le Réal de Madrid (2e, 74 pts) accueille Séville (4e, 70 pts). Deux rencontres qui vont marquer un tournant dans cette fin de saison de la Liga.

Il reste 4 journées à disputer et le suspens demeure toujours dans cette Liga 2020-2021. Quatre équipes sont à la course pour décrocher le titre de champion d’Espagne, chose qui n’était plus arrivée à pareil moment depuis fort longtemps. Et ironie du sort, pour cette 35ème journée, les 4 formations de devant vont s’affronter lors de 2 duels à mort.

Ce samedi, le FC Barcelone (3e, 74 pts ) reçoit le leader, Atletico de Madrid (1e, 76 pts) qui le devance de 2 points au classement. Les Colchoneros ont leur destin en main et peuvent baliser le chemin du sacre des ce soir en cas de victoire sur les Blaugranas, qu’ils repousseraient à 5 points. Le FC Barcelone, pour garder l’espoir de remporter le titre, doit forcément battre l’Atletico, sous peine de voir ses chances s’envoler et de se voir doubler par le Real de Madrid qui joue le FC Séville ce dimanche. Le match entre Blaugranas et Colchoneros, sera aussi une retrouvaille entre Luis Suarez et son ancien club. Le buteur uruguayen, jugé vieillissant et trop cher par la direction du club catalan a été poussé vers la sortie des l’arrivée de Koeman sur le banc du club culé. Parti à Madrid, le joueur de la Céleste a retrouvé une seconde jeunesse et empile les buts comme des perles, au grand bonheur des fans de l’Atletico, qui crient leur contentement pour ce « cadeau Suarez » venu de la Catalogne. Cet après-midi sur la pelouse du Nou Camp, l’ancien joueur de Liverpool, passé par l’Ajax, voudra barrer la route du sacre à ses anciens partenaires et amis, dont un certain Lionel Messi. Un beau choc en perspective, et bien malin qui pourra donner le nom du vainqueur.

Le dimanche, à Madrid au Stadio Di Stefano, le Real de Madrid (2e, 74 pts), fraîchement éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Chelsea, aura à cœur de se racheter face aux Andalous. A deux points du leader, les Merengues espèrent un résultat nul entre le Barça et l’Atletico Madrid, qui fera leur bonheur en cas de succès sur leurs adversaires sévillans.

Ces 2 alléchantes affiches font déjà saliver plus d’un, et seront très déterminantes dans la course au titre de le Liga Santander.