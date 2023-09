A domicile, le FC Metz, avec Cheikh Sabaly, Sadibou Sané et Lamine Camara, titularisés, a concédé le nul devant Reims (2-2). Sabaly avait ouvert le sort pour les Grenats (7e, 1-0), son second but de la saison après le but marqué contre l’OM. Cependant, cela n’a pas été suffisant pour offrir au FC Metz (12e, 5 pts) son 2e succès de la saison, le club grenat comptant 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Lorient, sans Bamba Dieng blessé et avec Formose Mendy qui a disputé les 45 premières minutes, s’est sabordé devant le Havre en déplacement (3-0). Avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites, Lorient qui a recruté Alfred Gomis durant le Mercato, pointe à la 10e place (5 pts +0). Enfin, Clermont de Mory Diaw, titularisé dans les buts, a arraché le nul à Toulouse durant le temps additionnel, après avoir été mené par 2 buts à zéro après 14 minutes de jeu. Cependant, les Clermontais sont avant-derniers du classement après 4 journées (1pt-5), avec 1 nul et 3 défaites d’entrée.

