XALIMANEWS-En ouverture de la 12e journée de la Ligue 1, le PSG (1e, 28 pts) va recevoir Lille (10e, 15 pts) au Parc des Princes. Les partenaires des 2 internationaux sénégalais veulent remporter un 10e succès devant des adversaires qui leur avaient causé la misère l’année écoulée en les dépossedant du titre.

Ce soir, au Parc des Princes, en ouverture de la 12e journée, Franciliens et Dogues vont se mesurer pour un choc majuscule. Une rencontre entre les 2 derniers vainqueurs du championnat, le PSG en 2019/2020 et le LOSC en 2020/2021. L’année passée, le Paris Saint Germain en position de Tenant avait été battu au retour au Parc des Princes par Lille (0-1, 3 avril 2021), une défaite qui a pesé dans la balance lors du décompte final après le nul du match aller (0-0, le 12 décembre 2020). Au final, les Gones avec Yilmaz à leur tête coiffent le PSG d’une courte tête, avec 83 points contre 82 pour les Parisiens. Certes le PSG avait obtenu plus de victoires (26 contre 24), mais au niveau des défaites, les protégés de Pochettino en avaient concédé plus que ceux de Galtier aujourd’hui sur le banc de Nice (8 pour 3), pour 4 nuls contre 11. Cependant, Paris peut se consoler d’avoir éliminé le LOSC en Coupe de France (3-0).

Pour cette année, les Lillois ont remis çà lors du Trophée des champions en disposant des Franciliens sur un score étriqué, le 1er août 2021 (1-0). Mais depuis, beaucoup d’eau a ccoulé sous les ponts. Lille n’est plus la belle machine de l’année dernière, avec les départs de Maignan (Milan AC) et son entraîneur Galtier, il pointe à la 11e place de la Ligue 1 avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites en 11 journées, là où Paris qui a fait un recrutement Galactique (Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Messi, Ramos), fait figure d’épouvantail en remportant 10 matchs pour une défaite pour occuper seul la tête du classement avec 7 points d’avance sur le second, Lens (21 pts). Au vu des résultats, le PSG part largement favori. Mais sans Mbappé, Verratti et Hakimi les partenaires de Gueye et d’Abdou Diallo peuvent-ils le faire ? Oui, au vu de l’effectif du PSG avec ses stars sus-cités combinés aux Neymar, Gueye, Nuno Mendes, Di Mari, Icardi, Navas. Mais la question peut se poser, par rapport au jeu produit jusque là par les deli-finalistes de la Ligue des champions. Depuis le début de la saison, le club de la capitale s’en est remis aux exploits de Mbappé, voire Hakimi, indisponibles tous deux ce soir pour blessure et suspension. Le contenu fourni est assez quelconque, le collectif étant en délicatesse, Neymar fait patte de velours et Messi ne semble pas encore adapté dans le schéma parisien. Néanmoins, malgré que les vices-champions ne sont pas flamboyants, ils gagnent, que ça soit en championnat ou en Ligue des champions (2 victoires et 1 nul) sans que la mayonnaise n’a pas encore pris. Donc l’équipe a de la marge. Favoris ce soir face aux Tenants qui ont commencé à reprendre des couleurs, les joueurs parisiens doivent montrer mieux que ce qu’ils ont proposé jusque là, sinon, une nouvelle déconvenue peut arriver face à Yilmaz, Jardim César, Fonte, Çelik, Djalo Tiago, Reinildo et autres.

ADVERTISEMENT

A moins que Idrissa Gana Gueye, le meilleur Parisien de ce début de saison avec Mbappé, nous sort une autre facette de sa panoplie qui s’est élargie depuis. Réponse ce soir.