D’après le média, un accord total serait intervenu il y a quelques instants et il ne manque désormais plus que l’aspect administratif avec des documents à parapher pour valider définitivement la fin de l’aventure de l’Argentin et ses adjoints avec les Rouge-et-Bleu. Voilà qui finit et qui finit bien. Rappelons que ce jeudi, Christophe Galtier pressenti pour prendre la place de l’Argentin, était de passage au centre d’entraînement Ooredoo.

