L’OM et le club de Ligue 1 sénégalaise sont liés par ce partenariat depuis 2019 grâce au directeur général phocéen Laurent Colette. Bamba Dieng est pour l’instant le premier et seul joueur arrivé à la Commanderie dans le cadre de ce contrat, et son doublé à Monaco a mis non seulement la lumière sur lui mais aussi sur la formation de la station balnéaire de Saly Portudal.

