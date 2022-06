Beaucoup de joueurs du club francilien sont invités à s’en aller cet été et c’est le cas de l’international sénégalais, Idrissa Gueye, arrivé en 2019 au PSG en provenance d’Everton contre un chèque de 30M€. Cependant, le champion d’Afrique n’est pas forcément sur la liste des départs du PSG. A un an de la fin de son contrat, l’ancien Gone lillois intéresse le club turc de Galatasaray. Et selon AksamSport, relayé par Footmercato, a formation stambouliote aurait formulé au Parisiens une offre de 5 millions d’euros pour le vainqueur de la CAN. Une somme trop en deçà des attentes du club de la capitale française.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy