Du côté du pays de Franco, la prestation de l’ancien capitaine du Real de Madrid n’a laissé personne, indifférente. « Si Messi et Neymar ont fait un pas en avant face à Nantes, Ramos n’est pas resté en marge. Le défenseur espagnol, très touché par les blessures la saison dernière et cible de critiques des supporters, a voulu démarrer la saison de la meilleure des manières : avec un golazo », peut-on lire dans Marca. Et selon Footmercato, dans la radio fde la publication espagnole, après la rencontre et ce matin, on a même débattu, déjà, d’un possible retour en sélection du Sévillan.

