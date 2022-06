Pour Pochettino, le PSG va très probablement remporter un ou plusieurs trophées et veut donc toucher des primes qui seraient acquises par une équipe qu’il n’entraînerait plus. Paris dit Niet, pour des primes dont le coût est estimé à 2 M€ (en plus de 15 M€ donc). Pour le média français, le clan Pochettino considère avoir déjà fait des efforts en acceptant d’autres concessions et espère un geste d’un PSG qui se montre pour le moment inflexible.

