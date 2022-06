« Bien sûr, le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu encore plus enthousiaste. J’ai parlé avec l’entraîneur à un stade précoce et il m’a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle dans ce jeu. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à faire des minutes. Je peux le faire ici. Je suis prêt pour ça et je veux faire mes preuves. » A conclu le jeune espoir des Pays-Bas.

Selon RMC Sport, le club néerlandais s’amuse de la situation et a teasé l’arivée de Simons en rayant la mention prêt et mettant « transfert ». Un pied de nez au PSG, qu’alimente le joueur lui-même. « J’ai eu un très bon pressentiment à ce sujet », rétorque-t-il lorsqu’il explique que sa venue était liée à un projet sportif et footballistique qui l’intégrait pleinement. Une longue discussion qu’il aurait eu avec le directeur du football John de Jong et l’entraîneur principal Ruud van Nistelrooij.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy