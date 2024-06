Football-Ligue 1 Sénégal : le Jaraaf perd ses matchs de la 23e et 24e journées, le classement réaménagé et Casa Sport devient relégable

XALIMANEWS-À une journée de la fin du championnat, les décisions disciplinaires de la Ligue Pro ont profondément bouleversé la lutte pour le maintien, redéfinissant les enjeux pour plusieurs clubs. Les sanctions prononcées par la commission de discipline ciblent principalement l’ASC Jaraaf de Dakar, et leurs répercussions sont lourdes pour les équipes en bas de tableau.

Coup dur pour le Jaraaf. Les Médinois ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LSFP. Pour avoir aligné Cheikh Lô Ndoye, suspendu, le club de la Medina a donc perdu deux matchs par forfait: Stade de Mbour (3-0, 23e journée) et Jamono Fatick (0-3, 24e journée). C’est la troisième fois que les hommes de Malick Daf se font sanctionner en cette fin de saison.

Du coup, les Verts blancs se voient attribuer 0 points lors de ces deux matchs en plus d’un goal différence de – 3 buts pour chaque forfait. En conséquence, le Stade de Mbour et Jamono Fatick ont chacun reçu trois points et trois buts marqués par forfait. De plus, l’ASC les Jaraaf a écopé d’une amende de 150 000 FCFA, et leur joueur Cheikh Lo NDOYE reste suspendu pour les deux prochains matchs. Ces décisions ont eu un impact significatif sur le classement actuel.

Le Stade de Mbour, désormais avec 27 points grâce aux victoires par forfait, se trouve en position quasi sécurisée, presque assuré de rester en première division. Ces points supplémentaires changent radicalement leur dynamique, leur offrant un répit crucial à ce stade critique de la saison. En revanche, Casa Sports se retrouve dans une situation extrêmement précaire avec seulement 24 points. Les Sudistes, condamnés à un exploit lors de la dernière journée, devront impérativement gagner et espérer des contre-performances de leurs rivaux pour espérer se maintenir. La pression est immense, et la tâche s’annonce ardue.

Génération Foot, avec 26 points, doit éviter la défaite pour garantir leur maintien. Une victoire ou un match nul pourrait suffire, mais toute erreur pourrait les replonger dans l’incertitude. Diambars, avec 21 points, se trouve également en grand danger, nécessitant non seulement une victoire, mais aussi des résultats favorables des autres matchs.

Le Classement réaménagé