Elimininés avant cette dernière journée, les rufisquois de Teungueth FC avaient à cœur de terminer en beauté, revigorés par leur première victoire acquise à domicile la journée précédente face à l’Esperance de Tunis (2-1). Au Caire, les joueurs de Youssou Dabo faisaient, face à une formation du Zamalek, elle aussi éliminée mais désireuse finir en beauté sa campagne africaine. Ces derniers vont être impitoyables, menant déjà à la mi-temps sur le score de 4 bus à zéro sur 2 doublés de Mahmoud Hamdy (16e et 41e) et Marwan Hamdi (25eet 38e). Le Teungueth FC sauvera l’honneur par Pape Ousmane Sakho, trois minutes après la reprise (48e, 4-1). Avec cette défaite le club rufisquois termine sa campagne avec un bilan de 4 défaites, 1 nul et 1 victoire, comptabilisant 4 points et terminant à la dernière place de la relevée poule D, dominée par l’Espérance de Tunis (1e, 11 pts), suivi du MC Alger (2e, 9 pts) et du Zamalek (3e, 8 pts).

