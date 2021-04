Jouer à domicile n’est plus avantageux, car le public ne vient plus au stade à cause de la pandémie de Covid19, a-t-il fait remarquer, conseillant le Jaraaf de presser très haut pour faire déjouer son adversaire. ‘’Le FC Salitas n’est pas une mauvaise équipe, et le Jaraaf doit couper les relations entre la défense et le milieu de l’équipe du Burkina Faso’’, ajoute Dia. Si le club sénégalais presse très haut, son adversaire va essayer de se débarrasser du ballon, que le Jaraaf peut récupérer, car il l’avantage de la hauteur, analyset-il.

