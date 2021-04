XALIMANEWS-Au rendez-vous au tour précédent face au Bayern Munich, Neymar espère atteindre la finale de la Ligue des champions pour la troisième fois de sa carrière. Présent en conférence de presse, le Brésilien évoque Manchester City, l’évolution du PSG, le Ballon d’Or et son professionnalisme.

City, comme le Bayern

«C’est un match difficile. Manchester City est une grande equipe. C’est un match aussi difficile que face au Bayern Munich. On fait de notre mieux et on fera tout pour l’emporter (…) Je veux tout faire pour porter le PSG pour aller en finale.»

Ligue des champions ou Ballon d’Or France Football ?

«Aujourd’hui, mon but premier, c’est la Ligue des champions et pas le Ballon d’Or. Ce n’est pas la première chose dans ma tête actuellement. Ce que je veux, c’est remporter la compétition, c’est le plus important, A l’avenir, je veux avoir en mémoire le fait d’avoir remporté une, deux, trois Ligue des champions et que j’ai aidé le PSG à l’avoir.»

Kylian Mbappé

«Kylian est un très grand joueur, il nous appoorte dans les matches, il marque des buts. Je veux qu’il soit très heureux et qu’il ait le plus de succès possible (…) Nous sommes liés d’une grande amitié.»

Sa prolongation

«J’ai déjà parlé de cela lors du dernier match. Ce n’est pas le moment d’aborder ce sujet. J’ai encore un an de contrat. Mais je me sens très bien, je suis très heureux ici. C’est peut-être la saison au cours de laquelle je me sens le plus heureux, très à l’aise. Les choses vont venir naturellement.»

L’évolution du PSG au cours des années

«Le PSG a beaucoup grandi. Cela fait quatre ans que je suis là, le club progresse de plus en plus et continuera à travailler pour que ça progresse davantage. Ce n’est pas pour rien qu’il est parmi les quatre, cinq, six meilleurs clubs. On est aux portes de la victoire. La saison dernière, on a été deuxième (NDLR : finaliste), on va tout faire pour gagner (…) Beaucoup de choses se sont passées cette saison. On travaille et on va vers la victoire. Il faut poursuivre. Quand j’étais arrivé, j’avais déclaré que mon objectif était effectivement de gagner la Ligue des champions, il faut poursuivre, persévérer pour gagner.»

Son professionnalisme

«Depuis que je suis arrivé au PSG, on le sait tous, j’ai eu des difficultés, je les ai surmontées. Il ne faut jamais oublier que j’ai toujours été un vrai professionnel, même si certaines mauvaises langues disaient certaines choses. Lorsque je suis sur le terrain, je joue et je suis un professionnel. Je me sens de mieux en mieux, je me sens bien dans ma peau, je joue et je reste le professionnel que j’ai toujours été.»

Source : France Football