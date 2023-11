En déplacement en terre Batave, les Nordistes avaient l’opportunité de se qualifier pour les 8es de finale. Deuxième au moment d’affronter le PSV Eindhoven,le club Sang et Or pouvait valider sa qualification en cas de victoire combiné à une défaite du FC Séville. Mais sous une forte pluie et ininterrompue, Nampalys Mendy et ses partenaires ont cédé sur une réalisation de Luuk de Jong dans le premier quart d’heure (12e, 1-0). Un tout petit but, mais suffisant pour infliger aux Nordistes leur première défaite. Lors de ce match, le Lion de la Teranga, titularisé d’entrée avant d’être remplacé à la 65e minute, a fait un bon début de match, pressant haut, grattant quelques ballons avant de baisser de rythme.

