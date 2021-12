XALIMANEWS-Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions sera refait. Pour cause? L’UEFA a commis trois erreurs de boules, ce qui a poussé l’Atlético et Villarreal à demander des explications à l’UEFA, estimant leur tirage faussé.

Face au scandale, l’UEFA a finalement accepté de refaire le tirage au sort. Une première dans l’histoire moderne de la Ligue des champions.

« Suite à un problème technique avec le logiciel d’un prestataire de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour s’affronter, une erreur matérielle s’est produite lors du tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. De ce fait, le tirage a été déclaré nul et sera entièrement refait à 15h », indique le communiqué de l’UEFA.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.