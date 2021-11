« L’appel interjeté par Galatasaray A.?. est rejeté. Par conséquent, la décision de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA du 18 octobre 2021 est confirmée. La CEDB avait décidé d’interdire à Galatasaray A.? de vendre des billets à ses supporters à l’extérieur pour les deux (2) prochains matches de compétition de l’UEFA et d’infliger une amende de 50 000 € à Galatasaray A.?, pour allumage de feux d’artifice et jet d’objets. La CEDB avait également décidé d’infliger une amende de 8 000 € à Galatasaray A.? pour des actes de dégradation et d’ordonner à Galatasaray A.? de contacter l’Olympique de Marseille dans un délai de 30 jours pour le règlement des dommages causés par ses supporters. » Peut-on lire dans le communiqué de l’instance du football européen.

