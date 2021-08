Jamie Vardy, l’un des hommes majeurs du titre des Foxees en Premier League en 2016, compterait bien terminer sa carrière à Leicester. Invité de l’émission A League of Their Own, l’international anglais a été interrogé sur son avenir, et notamment sa réaction si une grosse écurie lui faisait une offre. Sa réponse a été on ne peut plus claire : « je resterais là jusqu’à la fin », a-t-il déclaré, a rapporté le Daily Mail.

