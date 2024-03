Football-Premier League : retrait de points pour Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté, maintenant en position de relégable

XALIMANEWS-La Premier League a décidé de retirer 4 points au club de Nottingham Forest, rapporté la presse anglaise.

Selon Footmercato qui reprend les informations du très sérieux tabloïd anglais The Gardien, la Premier League a décidé de retirer 4 points au club. Et pour cause ? Comme Everton avant lui qui était sanctionné de 10 points en novembre 2023, les Reds ont notamment brisé les règles du contrôle financier de la Ligue. Le média français d’ajouter Forest, club des internationaux sénégalais Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté Forest, a notamment dépassé la limite de pertes autorisées par les autorités financières du championnat britannique.

Par conséquent, avec ce retrait de 4 points, Nottingham Forest qui était 17ème avec 25 points, va désormais se positionner dans la zone rouge avec la peu flatteuse position de 18ème avec 21 points, à un point du premier non-relégable qui est désormais Luton (18e, 22 pts). Le club va faire appel de cette décision dans les prochains jours, toujours selon le média anglais.