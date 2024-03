Campagne électorale : Les promesses de Serigne Mboup pour un Sénégal prospère et éducatif

XALIMANEWS-Le candidat de la coalition « And Nawle And Ligueey » pour la prochaine élection présidentielle, Serigne Mboup, s’engage à faciliter l’accès des femmes et des jeunes au financement, tout en promettant de renforcer l’offre éducative en érigeant des écoles coraniques modernes à travers le Sénégal.

Lors d’une étape de sa campagne à Mbacké, Serigne Mboup a rencontré des dignitaires de la région de Diourbel (centre) et a parcouru plusieurs localités.

Il affirme que, s’il est élu, les crédits destinés au financement des activités des jeunes et des femmes seront disponibles à 100%, à des taux réduits inférieurs à 2 ou 3%.

Il aspire à créer un million d’emplois ou plus par an, principalement en arrêtant les importations et en favorisant l’installation d’usines de production agricole dans les différentes régions du pays, ainsi qu’en développant le secteur du transport.

Serigne Mboup prévoit également d’établir un cadre de soutien pour les Sénégalais de la diaspora afin de faciliter leur retour au pays.

Par ailleurs, l’homme d’affaires et maire de Kaolack souhaite renforcer l’offre éducative en construisant des écoles coraniques modernes à travers le Sénégal, les dotant des ressources financières et matérielles nécessaires.

En outre, le candidat Serigne Mboup a abordé d’autres sujets tels que le développement durable, la souveraineté économique, la bonne gouvernance et les questions de sécurité.