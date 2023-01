Dix minutes de jeu lors de la défaite face à Aston Villa lors de la 18e journée (0-2) et 24 minutes engrangées lors du succès des Spurs face à Crystal Palace ce mercredi pour le compte de la 19e journée (0-4), l’international sénégalais commence-t-il à entrevoir le bout du tunnel. Ce qui est sûr, le natif de Thiès profite bien des indisponibilités de Betancourt et Bissouma, pour grignoter quelques minutes avec les protégés d’Antonio Conte. L’ancien joueur de Génération Foot, passé par le FC Metz, a fourni 2 prestations convaincantes aux yeux de ses coequipiers et du technicien transalpin, qui juge qu’ « il va rester, il est intransférable ». Profitant des absences des 2 joueurs cités plus haut, Pape Matar Sarr et Skipp, ont bien tenu leurs rôles, au grand bonheur de leur coach. Au jeune champion d’Afrique de se sublimer pour bien montrer aux dirigeants et techniciens du club londonien, qu’ils ne se sont pas trompés sur la marchandise et que malgrés son jeune âge, il a les épaules larges pour s’imposer dans cette grosse écurie londonienne. Si Pape Matar continue à performer à chaque fois qu’il aura la possibilité de rentrer sur le rectangle vert, nul doute qu’il va faire son trou, dans une équipe qui lutte sur beaucoup de fronts (Premier League, FA Cup, Ligue des champions). Espérons que le Lion de la Teranga va enchainer d’autres prestations abouties, en statut de « dépanneur », en attendant mieux. Faute de grives on se contente de merles, au Thiessois de profiter de ces bribes de minutes offertes, en attendant un temps de jeu plus conséquent.

