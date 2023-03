XALIMANEWS-Après la sortie victorieuse de ses protégés face aux Mambas (0-1) synonyme de participation à la prochaine CAN en Cote d’Ivoire, Aliou Cissé le coach des Lions s’est exprimé devant la presse. Cissé était très heureux d’évoquer la qualification, non sans oublier de revenir sur l’adversaire.

Invincibles, les Lions du Sénégal tenants de la CAN, l’ont resté après 4 journées ponctuées d’autant de succès. Au sortir de l’expédition mozambicaine, le meilleur coach africain en 2022 s’est laissé aller aux questions des journalistes. L’homme aux dreadlocks s’est satisfait de la performance de ses joueurs face à des adversaires souvent imprenables à domicile, mais a aussi évoqué ces derniers, qui ne sont pas des faire-valoir.

« Très heureux, très satisfait, on était venus chercher la qualification, on savait que c’est une place très difficile à gagner. Le Sénégal n’a pas beaucoup gagné ici, beaucoup d’équipes africaines n’ont pas gagné ici. Donc, on est très heureux. Non seulement on continue à être invincible dans ces éliminatoires mais ce soir on se qualifie pour la prochaine coupe d’Afrique des nations où on est tenant du titre. Ces deux derniers matchs vont nous permettre de faire bouger notre effectif et donner du temps de jeu à d’autres jeunes joueurs qu’on n’a pas l’habitude de voir jouer avec l’équipe nationale du Sénégal. On est très satisfaits, c’est une période de ramadan et ça a été quand même compliqué, j’ai eu beaucoup de joueurs qui ont fait le ramadan, mais on a montré que le Sénégal a progressé sur le plan mental. » A d’abord laché Cissé dans ses propos puisés dans SudQuotidien. L’ancien defenseur du PSG et ex capitaine des Lions de renchérir.

« Ben, je vais me répéter. On était venus pour se qualifier comme je viens de le dire. On ne s’attendait pas à un match facile. On savait que le Mozambique allait jouer très chèrement sa peau. Ils l’ont fait avec l’accompagnement de son public, a avoué le coach des champions d’Afrique avant de magnifier la. Je félicite les joueurs, parce que c’est leur victoire c’est leur qualification. Leur état d’esprit est magnifique, leur comportement est magnifique. Ce résultat nous réconforte et on est heureux de faire partie des équipes qui se sont qualifiées en premier dans le continent. »