Football-Saudi Pro League/J30 : Al Nassr avec un but de Mané double passeur décisif étrille Al Wehda (6-0), Al Shabab et Habib Diallo domine (2-0) Al Raed de Loum Ndiaye qui voit rouge

XALIMANEW-Ce samedi se sont disputées les 3 dernières rencontres de la 30e journée de la SPL,entamée vendredi. Le dauphin du leader Al Hilal, Al Nassr a écrasé (6-0) Al Wehda avec un Sadio Mané buteur et double passeur décisif, imité par Habib Diallo et Al Shabab qui ont dominé Al Raed et Mamadou Loum Ndiaye qui a écopé d’un carton rouge.

Après les victoires, d’Al Hilal (3e, 55 pts) d’Edouard Mendy qui renoué avec le succès face Damac (4-1) ce jeudi et celle du leader Al Hilal (1er, 83 pts) de Koulibaly qui a enchaîné devant Al Taawon (3-0) en déplacement ce vendredi, Al Nassr et Al Shabab ont aussi gagné. Les Jaunes avec Sadio Mané, buteur pour le (5-0, 45e) pour sa 13e réalisation en championnat et double passeur décisif (18e et 52e) , ont écrasé Al Wehda (6-0). A la pause , Al Nassr (2e,74 pts) menait par 5 buts d’écart, avant que Mohammed Al Fatil ne parachève le score (88e), Auparavant, Cristiano Ronaldo s’est fendu d’une triple (5e, 12e et 52e) pour porter son total à 32 buts en SPL, alors que Da Silva Monteiro y est allé de sa réalisation (18e).

Au même moment, Al Shabab avec Habib Diallo qui a disputé l’intégralité du match sans enchaîner un autre but synonyme de 7ème réalisation en championnat, a dominé Al Raed et Mamadou Loum Ndiaye. Ce dernier titularisé dans l’axe de sa défense a écopé d’un carton rouge en fin de temps additionnel (90+8). Avec ce 11e succès, Al Shabab (6e, 41 pts+5) gagne deux places au classement.