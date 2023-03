« On va bien préparer les deux prochains matchs pour bien terminer les qualifications afin de préparer la prochaine coupe d’Afrique qui nous attend. Ça a été un match difficile mais on s’y attendait. On sait qu’à l’extérieur c’est toujours compliqué, il n’y a plus de petites équipes, mais je pense qu’on a montré qu’on fait partie des grandes équipes en Afrique. On a été costauds mentalement et on a su gérer le match du début à la fin. Malgré le public derrière eux, on est restés concentrés, tranquilles, sans paniquer. Je pense que c’est aussi la marque des grandes équipes« , a avancé la star des Lions avant de rajouter par rapport à sa forme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy