Pour le reste du du top 20, pas de grands changements. Le Maroc reste 11ème et demeure la première équipe africaine, après sa participation dans le dernier carré du Mondial. Le Sénégal est de nouveau 18 e en doublant le Danemark après sa participation aux 8es du Mondial 2022 et ses 2 victoires face au Mozambique (5-1 et 0-1) lors de la double confrontation en qualifications à la CAN 2023. nouveau 19 e . La plus belle ascension concerne en effet la République centrafricaine, grimpant de dix places (122 e ). Les Fauves sont récompensés de leur belle trêve (victoires 3-0 et 2-0 face à Madagascar) et d’une proche qualification pour la CAN 2023. Par contre, le Cameroun réalise la mauvaise opération du mois, en baissant de neuf rangs (42 e ).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy