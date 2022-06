Libre de tout contrat, Angel Di Maria préfère évoluait sous les couleurs du FC Barcelone qui avait émis le souhait de le recruter. Mais le hic, les Blaugranas ont fait de Raphinha, le Brésilien de Leeds United, leur priorité pour renforcer leur attaque. De ce fait, l’ancien Parisien devrait patienter. Face à cette situation, la Juventus de Turin était allée aux informations pour le joueur passé par le Benfica de Lisbonne. Et selon Sky Italia, le club du Piémont lui a même fait une nouvelle proposition qui correspond plus à ses attentes, à savoir un salaire de 7 M par an et un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option. Mais Angel Di Maria, désireux participer au Mondial asiatique, a demandé du temps pour réfléchir. Ce qui a visiblement rendu fous les Bianconeri. La Gazzetta dello Sport affirme que la Juventus est prête à lâcher l’affaire, et aurait commencé à explorer d’autres pistes.

