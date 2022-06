« Koulibaly va en vacances, pour l’Instant il est au Sénégal, il profite du Sénégal. Après on verra bien. De toute façon, pour le moment, on verra bien. » A réagi le capitaine de la sélection sénégalaise devant le journaliste qui lui demandait s’il compter rester à Naples. Dans la foulée, le solide Central s’est : « Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout pour le moment, là j’étais concentré sur l’équipe nationale, j’ai parlé avec personne, maintenant je vais passer deux, trois jours au Sénégal parce que, voilà, à chaque fois on est toujours pressé de rentrer en club mais là je vais vraiment passer du temps au Sénégal et quand je renterai en Europe, Incha’Allah, on verra bien. Mais je vous ferai savoir très rapidement. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy