« Il faut penser à gagner des matchs sans regarder ce que font les autres, le championnat est encore très long. Et puis il y a ce monstre invisible de la Coupe d’Afrique qui est là, derrière. Il fait disparaître les joueurs des vestiaires et vous ne savez pas quand vous allez les retrouver; nous en avons quatre et ils sont fondamentaux pour notre équipe. » A lâché le coach de Kalidou Koulibaly, l’italien Luciano Spalletti. Comme quoi, la CAN ferait désordre.

