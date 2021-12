Lors du point de presse des Imams et Oulémas du Sénégal, les autorités religieuses appellent les acteurs politiques ainsi que la population sénégalaise à tenir les élections territoriales communément appelées élections locales, dans la paix et la sérénité. El hadj Moustapha Gueye, Imam Moctar Gueye, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Monseigneur Ernest Sambou et pleins d’autres autorités religieuses ont participé à la sensibilisation du peuple sénégalais. La lecture du communiqué est faite par l’Abbé Augustin Thiaw qui a non seulement demandé à la population sénégalaise prier pour ce pays, mais aussi exhorté les acteurs politiques à mener les élections dans la paix et la transparence. « c’est un appel à se ressaisir que nous lançons tous croyants Chrétiens et Musulmans, croyants de la religion traditionnelle, hommes de bonne volonté , Nous devons nous ressaisir tous, pour ne pas compromettre la paix au Sénégal »: tel est le message qui met fin au discours de l’Abbé Augustin Thiaw.

