L’excellent et élégant gaucher, barré par les blessures, avait effectué son retour sur les terrains le 18 janvier dernier. Au début du mois de février, il avait été titularisé lors de la défaite de son club face à Kayserispor (1-0), avant de céder sa place à la pause. Depuis, Il n’avait plus disputé la moindre minute avant d’officialiser sa retraite ce mercredi. «Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de me retirer du football. J’ai eu le privilège d’être un joueur professionnel pendant 17 ans et j’en serai éternellement reconnaissant. Mais lors des dernières semaines et des derniers mois, j’ai contracté de nombreuses blessures, c’est donc devenu clair pour moi qu’il fallait que je quitte le football. Ce fut une expérience inoubliable et riche en émotions et je veux remercier tous les clubs et les entraîneurs que j’ai côtoyés. (…) Merci à tous mes fans qui m’ont montré un soutien infaillible peu importe les circonstances et le club que je représentais», peut-on lire sur les réseaux sociaux du joueur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy