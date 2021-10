L’université étale toujours ses exigences et rejette ceux qui ne s’y conforment pas. Les magnifiques rêves longtemps nourris par la fantaisie se rétrécissent et la froide réalité du terrain finit toujours par pointer son bout de nez. De nos premiers pas à nos derniers repas, nous sommes amenés à nous former et à nous forger sans relâche afin de percer l’apparence bariolée des circonstances. Si l’étudiant se charge de montrer l’intégralité de sa volonté de réussir, il ne doit pas seulement l’énoncer, mais il doit aussi et surtout interroger les moyens lui permettant d’y arriver. Tous les étudiants qui réussissent comprennent que le succès se trouve de l’autre côté de la misère.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy