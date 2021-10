Mouhamadou Lamine Lahi a asséné ses vérités sur la dépravation des mœurs, le manque d’éducation, les conséquences néfastes des réseaux sociaux. Il a dit ses vérités dans la nuit qui commémore la naissance du Prophète Mohamed (PSL), rapporte dakaractu. Le guide layenne a indiqué les vertus d’un vrai musulman et le comportement qu’il doit avoir dans la société. « Ce qui se passe au Sénégal est ahurissant. La guéguerre interne est atroce. Malheureusement dans nos communautés, la méchanceté est érigée en règle. L’impunité a beaucoup terni l’image du pays. L’amour du prochain n’existe plus. Les amitiés, les mariages ne sont plus sincères. C’est ce qui constitue le soubassement des relations actuelles. Le mensonge est érigé en règle au Sénégal. Les insultes sont monnaie courante et les réseaux sociaux sont venus couronner le champ de la dépravation des mœurs », dénonce le marabout…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy