XALIMANEWS-Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions, ce mardi, le Paris Saint Germain de Gana Gueye qui avait ouvert le score face à City (2-0, 2e j), voudrait enchainer au Parc face au RB Leipzig de Christopher Nkunku un ancien Titi. De leur côté, Sadio Mané et les Reds vont rendre visite aux Colchoneros pour une 3e victoire d’affilée.

Après un début mitigé ponctué d’un nul (1-1) face à Bruges en Belgique, lors d’une rencontre qui aurait pu mal tourner, le Paris Saint Germain d’Idrissa Gana Gueye s’est ressaisi lors de la 2e journée en s’imposant face à Manchester City (2-0) au terme d’une rencontre où le Sénégalais avait réalisé un prestation de haute volée ponctué d’un superbe but pour l’ouverture du score, avant que Lionel Messi ne débloque son compteur but d’un sublime plat du pied dans la lucarne d’Ederson. Une victoire qui place le PSG à la première place de la poule A à égalité avec Bruges (4 pts) devancé au goal average (+2 contre +1). Ce soir, pour le compte de la 3e journée, les Franciliens vont recevoir un RB Leipzig qui comptabilisé 0 point en 2 matchs mais qui a inscrit plus de buts que le PSG (4 contre 3). Cependant, la défense allemande a encaissé 8 buts en 2 matchs, là où Paris en a concédé 1. Sans Neymar et Paredes, blessés, le club de la capitale pourra compter sur Lionel Messi qui a débloqué son compteur but sous la tunique parisienne et Idrissa Gana Gueye, l’homme providentiel de Pochettino ces derniers temps et qui doit postuler titulaire au milieu en compagnie de Verratti et Herrera. Di Maria devrait remplacer Neymar en attaque, aux côtés de Messi et Mbappé. Le reste c’est du classique, dans les buts Navas ou Donnarumma, en défense, Mendes, Marquinhos, Kimpembé et Hakimi. Avec ce onze, le PSG devrait gagner pour fortifier sa première place et reléguer son adversaire à 7 points après avoir su le résultat de Bruges/ City qui se jouera à 16h 45 ce mardi. Mais, les Allemands viendront revanchards après 2 défaites de rang, pour engranger leurs premiers points et seront portés par l’ancien de la maison parisienne, Christopher Nkunku auteur de 4 buts en 2 matchs, une menace à surveiller pour la défense du PSG. Avec Forsberg, L’aimer, Youssouf Poulsen, le RB Leipzig à des arguments pour titiller Paris.

Programme 3e journée Groupe A

16h 45 Bruges/Manchester City 19h 00 Paris Saint Germain/Leipzig

Classement Groupe A après 2 journées

1 PSG (4 pts), 2 Bruges (4 pts), 3 City (3 pts), 4 RB Leipzig (0 pt)

Pour le compte de la poule B, en Espagne précisément au Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid (2e, 4 pts) va acceuillir Liverpool (1e, 6 pts). Les Colchoneros qui sortent d’un nul vierge face à Porto (0-0) et d’une difficile victoire à Milan (1-2) vont défier les Reds de Sadio Mané. Ces derniers ont remporté leurs 2 sorties, face au Milan à Anfield (3-2) et en déplacement à Porto (1-5). Portés par son trident offensif ( Salah 3 buts, firminho 2 buts et Mané 1 but), les Vainqueurs de l’édition 2019 veulent enchaîner avec une 3e victoire de rang face aux partenaires de Luiz Suarez et Griezzman. À domicile, les Matelassiers savent être inoxydables, mais la bande à Klopp, elle aussi, peut se montrer intenable. Ce choc, sera une opposition dantesque entre les 2 favoris du groupe, et la partie peut se jouer sur des détails. Dans l’autre match du groupe, Porto (3e, 1 pt) va recevoir Milan (4e, 0 pt).

Programme 3e journée Groupe B

19h 00 Atletico Madrid/Liverpool 19h 00 Porto/Milan

Classement Groupe B après 3 journées

1 Liverpool (6 pts), 2 Atletico Madrid (2e, 4pts), 3 Porto (3e, 1 pt), 4 Milan (0 pt)