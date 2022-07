XALIMANEWS-La 25ème Coupe d’Afrique des Nations de handball Masculin va démarrer ce lundi en Égypte Initialement prévue au Maroc, elle a été délcalisée en Égypte, chez les Champions d’Afrique en Titre. Là compétition démarre ce lundi, le pays hôte va jouer le Cameroun tandis que les Lions du Sénégal s’opposeront à la RDC Congo cet après à 15 heures.

Initialement prévue au Maroc, la CAN Masculine 2023 a été délocalisée en Égypte le 8 avril 2022, après que le Conseil d’administration de la CAHB s’est réuni pour examiner les candidatures pour l’organisation de la compétition. Seuls, l’Angola et l’Égypte s’étaient portés candidats et après examen des dossiers, la Confédération africaine de handball attribué l’organisation de cette 25ème édition à l’Égypte. De ce fait, après 2 reports, la CAN 2022 pouvait se tenir.

L’édition de cette année se déroulera du 11 au 18 juillet 2022, le pays hôte, champion en titre va faire figure de favori, devant son principal rival la Tunisie, l’Algérie et l’Angola. Les 2 premières équipes citées trustent les titres depuis la première édition en 1974. La Tunisie avec 10 titres, reste la nation la plus titrée devant l’Algérie et l’Égypte, qui comptent 7 sacres chacun. Ces 3 nations sont les seules jusqu’à maintenant à avoir remporté la CAN Masculine en 24 éditions.

Pour cette compétition qui se déroule sur les bords du Nil, les Pharons d’Égypte, champions d’Afrique en titre font figure de favori, devant leurs adversaires en finales des 2 dernières éditions (2016 et 2018), la Tunisie, vainqueur en 2018. Les Algériens et les Angolais (3èmes en 2020), seront les principales outsiders. Les Sénégalais dont le meilleur résultat reste la 3ème place acquise en 1974 lors de la première édition, compte bousculer la hiérarchie. Avec sa cohorte de joueurs issus issus des championnats européens, la bande à Fred Bougeant compte au moins disputer le carré d’as, ou au pire faire partie des 6 qualifiées pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 2023. « Cette compétition s’annonce très difficile et passionnante, nous arrivons sans aucune pression, avec l’envie de donner du plaisir à tous ceux qui ont cru au retour des Lions ! » Avait déclaré l’ancien selectionneur des Lionnes. Pour rappel, après sa 11ème participation en 2014, le Sénégal était resté 6 longues années avant de retrouver la CAN, en 2020. Cet après-midi, à partir de 15h 00, face aux Congolais de la République Démocratique, Ibou Sall et compagnie vont faire leur entrée en matière avec l’objectif que ça soit gagnante, pour espérer sortir indemnes de la poule D et envisager la suite avec sérénité.

Composition des poules

A : Egypte-Cameroun-Maroc

B : Algérie-Gabon-Guinée-Kenya

C : Tunisie-Cap Vert-Nigéria

D : Angola-RD Congo-Sénégal-Zambie

A noter que les 2 premières équipes les mieux classées de chaque poule, seront qualifiées pour les quarts de finales. Les 6 premières équipes de la CAN se qualifieront pour le Mondial 2023.

Programme des Lions dans cette 25ème CAN Hommes

Lundi 11 juillet 2022

15h 00 RD Congo/Sénégal

Mardi 12 juillet 2022

17h 00 Sénégal/Angola

Mercredi 13 juillet 2022

15h 00 Sénégal/Zambie