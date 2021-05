Concernant la zone centre ouest, regroupant les équipes dakaroises, on jouait la 5ème journée. Le Samedi, l’ISEG Sports qui comptait 3 revers de rang, cherchait sa première victoire devant le Diamono, qui était parvenu à engranger sa premiere victoire face au Saltigué la journée précédente (39-13). Les 2 équipes ne sont pas parvenus à se départager (29-29), malgré la partie très prolifique de Khady Segnane (10 réalisations) et Mame Diarra Diagne (7) coté ISEG Sports. Chez les banlieusardes du Diamono, Sokhna Ndoye et Sokhna Faye Dione, avec 5 et 6 réalisations ont été les plus en vue. Le dimanche, le DUC, porté par Sofiatou Diatta, 7 réalisations, Coumba Sy Diakhaté (6) et Bineta Diakhaté (6) a remporté sa 3e victoire sur le terrain devant le Saltigué (37-26). Avec cette victoire, le DUC empoche une quatrième victoire, dont le match gagné par penalité devant Disso. L’équipe de Disso de Guediawaye était de repos pour ce tour.

