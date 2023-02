Les journées se suivent et se ressemblent pour le Diamono de Guédiawaye. Opposée à Golf pour le choc des équipes invaincues, la formation du quartier de Ndiarème s’est imposée devant son adversaire (31-26). Un score qui aurait pu être plus salée n’eut été la grosse performance de Murielle Diogba, la gardienne de Golf créditée de 18 arrets dont 14 en première période, elle qui avait suppléée Ndeye Sokhna blessée dès le début du match. Une première mi-temps pourtant dominé par les filles d’Alioune Ndour (9-11), qui avait avait renversé les protégées de Moussa Sy, qui avaient pourtant mené jusqu’à 3 points. Après le retour des oranges, Sokhna Ndoye créditée de 16 buts et mise en echec par la gardienne adverse qui avait remporté 3 duels de suite en première période, prit les choses en main pour permettre à son équie de mener la course en tête, bien épaulée par l’excellente Fatou Kiné Ndiaye ( 5 buts), très efficace en position désaxée, Mayrame Gaye et Aminata Dia, créditées chacune de 4 banderilles. Les coéquipières de Sokhna Sai Dione vont largement remporter la seconde période (22-15). En face, en plus de la grosse performance de Murielle, sa compatriote ivoirienne Rokya Yraoré et Ndiolé Sène, ont inscrit 7 buts chacune, ainsi que Mame Anta Bathily ( 5 buts). Avec ce 3e succès de rang, Diamono (1er, 9 pts+13) reste seul leader alors que Golf rétrograde (5e, 7 pts+0). Auparavant, Disso (3e, 7 pts+8) a fait un bon au classement en s’imposant (37-31) devant la Renaissance de Tivaouane (6e, 5 pts-8). Portées par ses 3 fantastiques, Maimouna Diouf très judicieuse dans ses choix (11 buts), Aissatou Mané (9 buts) et Bineta Cissé ( 7 buts), les filles d’Adama Samb ont repoussé les velléités adverses, après avoir mené de 4 buts à la pause (18-14). Chez les visiteuses, Ngoné Diop (7 buts), Sokhna Sylla et Tida Bojang (4 buts chacune), se sont distinguées. Le champion de 2021 revient dans la danse avec ce 2ème succès de rang. A Thiès, les Etudiantes battues par la Renaissance la journée précédente, se sont imposées certe fois ci lors de leur deuxième visite de suite dans la capitale du Rail. Coumba Sy Diakhaté, Safietou Diatta, Absatou Ciss et partenaires, ont dominé les Diourbeloises (30-29) après avoir mené la plupart du match. En renouant avec le succès, le DUC (2e, 7 pts+13) prend le dauphinat tandis que l’Olympique (7e, 3 pts-7) se complique la tache. Enfin à Saint Louis, le champion en titre en perdition, l’ISEG (8e, 3 pts-17), a encore courbé l’échine pour la 3e fois de suite, cette fois çi devant Djadji Sarr (4e, 7 pts+4). Les partenaires de Marieme Ndiaye, Khady Lo et Khady Pene, se sont imposées de 5 points (28-23).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy