XALIMANEWS-Le stadium Iba Mar Diop sera le théâtre d’un gros choc ce samedi en finale de championnat Élite Dames, entre l’ambitieux ISEG Sports qui rêve du premier sacre de son histoire après 5 ans d’existence et l’ogre Disso, le Tenant du titre qui compte engranger son 3e titre de champion. Un duel épique entre les 2 plus gros effectifs de l’Élite féminine.

Ce samedi à partir de 17 heures, le teraflex du stadium Iba Mar Diop va vibrer aux arabesques, courses et empognades des joueuses des 2 équipes finalistes, l’ISEG Sports et le Disso de Guédiawaye. Ces 2 formations, au vu des joueuses qui forment leurs effectifs, doivent pouvoir fournir un spectacle alléchant au nombreux public qui va déferler dans ce temple du handball, situé dans le populeux quartier de Médina. Le club cher à Mamadou Diop ISEG, 3e vice président de la Fédération sénégalaise de Handball chargé du développement masculin, va faire face à l’équipe du président de la Ligue de handball de Dakar, Demba Baldé.

Ce choc tant attendu, fait déjà saliver les férus de handball féminin. Et pour cause ? Dans les 2 camps, se trouvent des talents confirmés, capables d’allier spectacle et efficacité. Le teraflexe du stadium Iba Mar Diop sera assailli d’étoiles à l’entame de cette finale. Chez les Tenantes du titre, l’efficace, technique et déterminée Aissatou Mané, sera la tête de file d’un groupe composé de joueuses talentueuses et expérimentées, telles que, la discrète mais ô combien efficace May Faye, sans oublier la tête-pensante Bineta Cissé, l’explosive et très réfléchie Gnilane Sarr. Toujours au Disso, on ne peut ne pas parler de l’imposante pivot Mame Diarra Ndiaye, des 2 montres en défense, Astou Mbaye et Ndawa Dieye, sans oublier Mayrame Gaye en desaxé et l’électrique Marieme Ly Maya. Ce groupe de talent est souvent rassuré par l’excellente Fama Sall dans les buts. A l’ISEG Sports, il y’a un gros potentiel, composé de joueuses ayant auparavant fait leurs preuves dans différentes équipes de l’Élite féminine. Astou Ndiaye, l’arrière, en est la parfaite illustration, elle qui était chez l’adversaire la saison passée, remportant le doublé championnat-coupe. A elle seule, elle peut décider du cours d’un match. Elle est souvent imitée dans ses faits par la sobre, intelligente et talentueuse Maimouna Gueye Nani, du toute bonne celle là. A ces 2 pépites, il faut y ajouter l’excellente pivot Mame Anta Bathily transfuge du DUC, la capitaine Tidda Konté très précieuse à l’aile et en pivot, ainsi que l’excellente aillère guinéenne, Oumou Sow très forte en position desaxée. Parmi ce quinté, s’y ajoute la gardienne internationale Ndeye Sokhna Sène une ancienne de la maison Disso et capable de martyriser les attaques adverses. Alors que Mame Diarra Lo surgie du banc et Diarra Diagne Pinot, dans un bon jour peuvent apporter de la valeur ajoutée.

ADVERTISEMENT

On ne peut avoir un tel conglomérat de talent dans les 2 équipes finalistes et ne peut espérer vivre un bon spectacle. Faites nous chavirer de bonheur ce samedi et que le meilleur remporte le titre, dans la sportivité et le fair play.

Programme Finale Championnat Élite Dames 2022

Samedi 25 juin 2022

Au stadium Iba Mar Diop

17h 00 ISEG Sports HBC/Disso HBC de Guediawaye