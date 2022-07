XALIMANEWS-Ce samedi, la Fédération sénégalaise de Handball va clôturer sa saison avec la finale de la Coupe du Sénégal au stadium Iba Mar Diop. Une confrontation entre les 2 équipes de Guédiawaye, Diamono et Disso. A quelques heures de cet ultime acte de la saison, Moussa Sy le coach de club issu du quartier Ndiarème, revient sur ce derby de la banlieue.

Moussa Sy est associé à Diamono HBC, et le club renvoie aussi à ce coach passionné. A quelques heures de la finale de la Coupe du Sénégal, l’entraîneur des vices-champuonnes 2021 se projette sur ce dernier rendez vous très mportant de la saison pour les 2 équipes.

D’entrée, Moussa a évoqué la préparation et l’état d’esprit de l’equipe. » Tout d’abord, l’état d’esprit est super, les filles sont dans un bon état d’esprit. Elle sont dans de bonnes conditions. En elles, je vois de la détermination et de l’engagement pour jouer jusqu’au bout de la finale. Pour revenir à la préparation, on ne peut que retenir des enseignements après des revers devant l’adversaire. On va jouer une finale, qui est une fête. En revenant au Diamono, mon objectif c’était de redonner à l’équipe son lustre d’antan. Heureusement que l’équipe retrouve de l’allant, avec une moyenne d’âge très jeune. Cependant, retrouver les sommets n »est pas chose aisée car nous avons une équipe très jeune. » A expliqué le jeune technicien, qui demande patience pour sa jeune pousse, « Malgré leur jeunesse, les filles parviennent à disputer des finales ou demies-finales de championnat ou Coupe. Donc, moi Moussa Sy qui est leur coach, je dois être patient avec elles, car je les maîtrise toutes. Notre mérite, c’est de toujours parvenir à disputer le dernier carré devant des équipes plus huppées, financièrement et potentiellement. Donc, notre objectif est atteint. » Par rapport à l’adversaire Disso, l’ancien technicien du DUC de lâcher, » On a joué et perdu récemment contre Disso en demi-finale de championnat de 4 points (27-23), aussi il a perdu en finale de championnat lors du match le plus important de la saison devant ISEG qu’il avait battu par 2 fois avant cette finale, juste pour dire que les matchs se suivent mais ne se rassemblent pas, et ISEG avait appris de ses défaites précédentes pour se relever », a-il lâché, avant de préciser, « cependant j’ai regardé la finale mais ISEG Sport n’est pas Diamono. ISEG dispose de grandes joueuses confirmées comme Astou Ndiaye et Ndeye Sokhna Sène, toutes 2 ex-pensionnaires de Disso et qui ont été en sélections des jeunes du Sénégal. Mais toujours est il que, Diamono est différent d’ISEG Sports. Nous avons des joueuses très jeunes, qui croient en elles même. Certes on va utiliser quelques armes déployées par l’ISEG lors de la finale devant Disso, mais on va rester sur nos principes, garder notre identité. Disso ne nous a jamais malmené, à chaque fois il nous renversé au dernier moment par expérience, mais pour cette fois çi, on pense avoir appris de nos revers contre l’adversaire. Notre objectif est de stopper l’hemmoragie et battre Disso lors de la dernière journee de compétions nationales cette année. On a travaillé pour contrer l’adversaire après avoir décortiqué toutes les causes de nos défaites antérieures. Tout reste possible pour cette finale, mais à 95%, nos filles ne pensent pas perdent ce match. J’y crois car les elles sont confiantes. » A conclu Moussa Sy qui nourrit le secret espoir de battre enfin Disso et remporter son premier trophée avec la nouvelle génération du Diamono HBC, incarnée par la capitaine Sokhna Ndoye.