Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, compte en finir avec le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR qui l’a interdit d’accès au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Pour rappel, ce fait inédit et gravissime s’est déroulé le lundi 21 décembre 2020, devant un huissier de justice qui a signé ce Procès-verbal, ci-dessous.

