Jour de scrutin : Présence remarquée des Forces de Défense et de Sécurité

XALIMANEWS- Dans plusieurs centres à Dakar et à l’intérieur du pays, le vote a démarré à 8h, ce dimanche 24 mars 2024, et se déroule dans le calme. A Guédiawaye, on remarque la présence de quelques forces de l’ordre du côté du centre Daroukhane de l’école 19 où une forte affluence a été notée de bonne heure.

Pour rappel, 50 000 agents des forces de défense et de sécurité ont été déployés sur le terrain, au niveau national, pour assurer la sécurité. Il s’agit des forces de police, de la gendarmerie et de l’armée.