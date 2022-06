Aujourd’hui est célébrée la journée internationale du réfugié. A cette occasion, le président Macky Sall a exprimé sa solidarité et sa sympathie aux personnes déplacées, estimant qu’ils méritent « aide et protection dans la dignité et sans discrimination ». « Le 20 juin marque la Journée internationale du réfugié. J’exprime à tous les #réfugiés et personnes déplacées notre solidarité et notre sympathie. Ils méritent aide et protection dans la dignité et sans discrimination », a tweeté le président Sall.

