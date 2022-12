Dans un message qu’il a rédigé est repris entièrement par le site Seneweb, le patron de Dakar Matin annonce qu’il va observer une grève de la fin. Pour Pape Alé Niang, son arrestation résulte d’un acharnement pour le faire taire. « J’informe l’opinion nationale et internationale que je fais l’objet d’un acharnement et d’une persécution abominables et abjects de la part du régime de Macky Sall. Ils ont décidé de me faire taire à tout prix en exerçant une violence inouïe sur moi jamais vue dans un régime démocratique qui respecte les droits de l’homme. Face à cela je me nourris d’une détermination qui me permet d’endurer la souffrance. J’implore pas de soutien. Tout soutien doit être sincère et chevillé au respect de la démocratie, des droits de l’homme et les principes qui régissent l’exercice de mon métier de journaliste. En attendant ils n’ont qu’à creuser une tombe dans ma cellule pour m’ensevelir. Car j’ai décidé de me battre jusqu’au bout. J’observe une grève de la faim pour dénoncer ma détention arbitraire et injuste. Je confie ma famille, mes enfants au bon Dieu. » Peut-on lire dans ces propos repris par le site dakarois.

