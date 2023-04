Selon le président Khalifa Sall, qui a pris part à une « belle » rencontre d’échanges avec la Jeunesse Taxawu Sénégal « La jeunesse, fer de lance de notre plateforme, a un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation des citoyens et la sécurisation du processus électoral. » C’est à ce sens que dira le leader de Taxawu Sénégal, « Je vous exhorte à densifier la sensibilisation sur les enjeux de la prochaine élection présidentielle et à promouvoir les idées politiques de Taxawu Senegaal gages d’une société démocratique et inclusive ». Cette rencontre organisée par la jeunesse Taxawu Sénégal constituait pour ces jeunes de rendre un hommage aux défunts camarades du parti « Je me réjouis de l’hommage qui a été rendu à nos camarades disparus, notamment les maires Palla Samb et Idrissa Diallo. Que Dieu les accueille en son Paradis », réjouis l’ancien maire de Dakar.

