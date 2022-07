Se déclarant victime d’un manque de considération et d’égard de la part du président national du Pastef, Ousmane Gaye, anciennement coordonnateur départemental de la formation dans le Koumpentoum, a déclaré : «Dorénavant, mon histoire avec Ousmane Sonko se conjugue au passé. Je ne peux plus continuer d’évoluer dans une formation où le leader n’a aucune considération pour ses collaborateurs. Depuis plusieurs années maintenant, Sonko ne nous parle même pas. Malgré les moyens consentis pour l’entretien des militants et le temps perdu à battre campagne pour lui, il n’a fait preuve d’aucune reconnaissance envers nous. Et c’est pourquoi, de manière très responsable, j’ai pris l’engagement sur moi de migrer ailleurs.»

