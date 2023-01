Que les transporteurs aillent en grève est juste face au mépris du gouvernement et à l’amateurisme de Amadou Ba, symbole de la gouvernance « tapalé » de BBY. C’est le premier responsable de cette situation.Enfin, il faut des aires de repos sur le corridor Dakar – Bamako. Des privés peuvent s’en charger avec les communes du corridor. Les 22 mesures de Amadou Ba ne sont pas tenables pour l’économie dite informelle, et vont créer plus d’accidents. Prières pour nos 22 morts de Sakal. Mes condoléances au Peuple sénégalais et à la famille des transporteurs.

Et évidemment, je vais déposer d’autres demandes de commissions d’enquêtes sur la pêche artisanale et la prédation des bateaux chinois, le scandale des surfacturations pétrolières révélées par Cheikh Yérim Seck . Il y a aussi la question des Déclarations d’Importation de Produits Alimentaires ( Dipa) du ministère du commerce et des intrants agricoles, engrais et semences.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy