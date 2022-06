Mais si les ONG ont échoué à interdire la mesure, les différentes contestations lancées en parallèle ont eu pour effet de réduire significativement l’ampleur du premier vol. Il doit décoller demain et risque d’être quasiment vide. « Vingt-trois personnes ont vu leur ticket vers le Rwanda être annulé. Huit doivent toujours partir demain », a tweeté ce lundi Care4Calais, l’une des organisations qui avaient saisi la justice pour « stopper ce projet cruel et barbare ». Et ce rejet en appel n’arrêtera pas les opposants. Des associations comptent se rendre mardi devant le centre de détention des migrants pour protester contre la décision et empêcher l’avion de décoller. Et le combat judiciaire nonplus n’est pas terminé. Dans un mois, une nouvelle décision de justice devra statuer sur ce projet de loi.

